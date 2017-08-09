 Hoca aramıyoruz – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hoca aramıyoruz

    Hoca aramıyoruz

    Özbek, Terim ile ilgili soruyu da yanıtladı: “Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Herkes, G.Saray’ı destekleyecek hareketlerin içinde olmalı”

    Galatasaray Başkanı , Türk Telekom Stadı'nda GS-Workinton'un hazırladığı çalışma ofisini ziyaret etti. Terim hakkında sorulara cevap veren Özbek, "Galatasaray'ın başında bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Herkes, Galatasaray'ı destekleyecek hareketlerin içinde olmalı. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu sene çok iddialı hazırlanıyoruz, tek hedefimiz var şampiyonluk. Gereken transferleri yaptık, daha da yapacağız. Galatasaray'ın bir bütçesi var, bu bütçe konusunda da çok dikkatliyiz. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık, hesabın dışında bir harcama içerisinde değiliz" dedi.

    OFİSE TERİM'İN ADI VERİLDİ
    Galatasaray'la imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nda Workinton ofisleri açıldı. Şirketin açtığı ofislerin ilki Ali Sami Yen olurken, ikincisinin ismi Fatih Terim olarak belirlendi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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