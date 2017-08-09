Hoca aramıyoruz
Özbek, Terim ile ilgili soruyu da yanıtladı: “Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Herkes, G.Saray’ı destekleyecek hareketlerin içinde olmalı”
OFİSE TERİM'İN ADI VERİLDİ
Galatasaray'la imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nda Workinton ofisleri açıldı. Şirketin açtığı ofislerin ilki Ali Sami Yen olurken, ikincisinin ismi Fatih Terim olarak belirlendi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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