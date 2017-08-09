Arda ile görüşüyoruz
Ergün’ün, “Transferde önemli bir sürprizimiz olacak” açıklamasının ardından tahminler havada uçuşurken G.Saray’ın büyük hedefinin Arda olduğu ortaya çıktı. Özbek, "Arda'nın Galatasaray'a gelmesini ve kariyerine burada son vermesini istiyoruz. Bu yönde de bir çalışmamız var" açıklaması yaptı.
Arda Turan'ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu ifade eden Özbek, "Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı, ben de çok seviyorum. Elbette ki Arda'nın hizmet vereceği yer Galatasaray'dır. Arda'nın Galatasaray'a gelmesini ve kariyerine burada son vermesini istiyoruz. Bu yönde de bir çalışmamız var" diye konuştu.
30 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı idarecilerin bu hafta İspanya'ya çıkarma yapacağı bildirildi. G.Saraylı yöneticiler Barcelona'nın kapısını kiralama teklifiyle çalacak. Teknik direktör Igor Tudor'un takımda görmeyi çok istediği Arda'nın Barcelona'nın onay vermesi halinde eski takımına gelmeye hazır olduğu bildirildi.
YENİ KAPTAN
Arda Turan'ın yuvaya dönmesi halinde, kaptanlık pazubandının kendisine verilmesi de gündemde.
EN YÜKSEK ÜCRET ARDA'YA
Barcelona'nın kiralamayı kabul etmesi durumunda, Galatasaray'daki en yüksek maaşın Arda'nın hesabına yazılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun yıllık 4.5 milyon Euro civarında bir ücret talebinde bulunduğu bildirildi. Bu da Wesley Sneijder'in ayrılmadan önce Galatasaray'dan kazandığı parayla aynı seviyede.
KULÜBEDE KALDI
Başkan Özbek, Arda Turan'ı almak istediklerini ilk kez resmi ağızdan açıklarken Barcelona'dan gelen haberler de transferin gerçekleşme olasılığını yüksek gösteriyor. Önceki gün oynanan Barcelona- Chapecoense maçında 11 oyuncu değişikliği yapan Barcelona'da Arda Turan sakatlığı olmamasına rağmen süre alamadı.
Katalan ekibinin 5-0 kazandığı karşılaşmada Valverde 11 oyuncu değişikliği yaparken milli oyuncumuza süre vermedi. Barcelona'da Arda ve Douglas dışındaki tüm oyuncular, Chapecoense maçında süre aldılar. Valverde'nin bu kararı, "Arda'yı takım kadrosunda düşünmüyor" yorumlarını getirdi.
MİLLİ TAKIMA DÖNÜYOR
Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Arda Turan, Milli Takım'a da göz kırptı. Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını Samsun'da takip eden Mircea Lucescu, bir gün sonra ise hemen Barselona'ya uçtu ve buradaki Barcelona- Chapecoense öncesi Milli yıldızla yemek yedi. Pozitif bir havada geçen yemekte Rumen teknik adam, Arda'ya ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu ve onu beğenerek izlediğini anlattı. Lucescu'nun samimi yaklaşımı karşısında mutlu olan Arda Turan, "Benim zaten ihtiyacım olan şey sevgi" diyerek Milli Takıma yeşil ışık yaktı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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