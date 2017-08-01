Ndiaye G.Saray'da!
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli orta saha oyuncusu için Osmanlıspor’la anlaştı. G.Saray, başkent ekibine 7.5 milyon euro ve bir yıl içinde altyapıdan üç futbolcu verecek. Dün Başkan Dursun Özbek ile birlikte İstanbul’a gelen Ndiaye’yle ise yıllık 2.2 milyon euro’dan dört yıllık sözleşme imzalanacak.
BİR REKOR DAHA KIRDI
Görüşmelerin bitmesini dört gözle bekleyen 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro alacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Galatasaray bu transferi dün KAP'a bildirirken ve oyuncu ile bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.
DEĞERİNİ 21'E KATLADI
Osmanlıspor'un 2015 transfer döneminde 350 bin euro karşılığında Norveç'in Bodo/Glimt kulübünden transfer ettiği Ndiaye, Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olarak 2 yılda değerini 21'e katlamış oldu. Oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
59 MAÇTA, 17 GOL ATTI
Osmanlıspor'da başaralı bir performans sergileyen Ndiaye sadece savunmada değil, hücumda da takımına büyük katkı yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de son iki sezonda 59 lig maçında 17 gol, 6 asistle göz doldurdu.
BAŞKAN ALDI, GETİRDİ
Başkan Dursun Özbek'in Ankara'dan uçakla birlikte geldiği Ndiaye bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 04:09
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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