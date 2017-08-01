 Ndiaye G.Saray'da! – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ndiaye G.Saray'da!

    Ndiaye G.Saray'da!

    Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli orta saha oyuncusu için Osmanlıspor’la anlaştı. G.Saray, başkent ekibine 7.5 milyon euro ve bir yıl içinde altyapıdan üç futbolcu verecek. Dün Başkan Dursun Özbek ile birlikte İstanbul’a gelen Ndiaye’yle ise yıllık 2.2 milyon euro’dan dört yıllık sözleşme imzalanacak.

    Transferde şaha kalkan , Younes Belhanda, Maicon, Bafetimbi Gomis ve Mariano'nun ardından Papa Alioune 'Badou' Ndiaye transferinde de mutlu sona ulaştı. Pazarlıklara 5 milyon euro'dan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Başkent ekibinin 10 milyon euro'da diretmesinin ardından görüşmeleri askıya almıştı. Dün Ankara'ya giden Başkan Dursun Özbek, Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik ile bir araya geldi ve transfere nokta koydu. Başkent ekibi, 7.5 milyon euro'ya Ndiaye'yi vermeyi kabul ederken ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, altyapıdan da 3 oyuncu vermeyi taahhüt etti. Bu sezon transferde paraya para demeyen Galatasaray, Süper Lig'den daha önce Amrabat'a 8.4 milyon euro'luk bonservis ödemişti. Bu oyuncunun ardından Ndiaye, ligden alınan en yüksek bedelli ikinci isim oldu.

    BİR REKOR DAHA KIRDI
    Görüşmelerin bitmesini dört gözle bekleyen 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun ise Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon euro alacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Galatasaray bu transferi dün KAP'a bildirirken ve oyuncu ile bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.



    DEĞERİNİ 21'E KATLADI
    Osmanlıspor'un 2015 transfer döneminde 350 bin euro karşılığında Norveç'in Bodo/Glimt kulübünden transfer ettiği Ndiaye, Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olarak 2 yılda değerini 21'e katlamış oldu. Oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

    59 MAÇTA, 17 GOL ATTI
    Osmanlıspor'da başaralı bir performans sergileyen Ndiaye sadece savunmada değil, hücumda da takımına büyük katkı yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de son iki sezonda 59 lig maçında 17 gol, 6 asistle göz doldurdu.



    BAŞKAN ALDI, GETİRDİ
    Başkan Dursun Özbek'in Ankara'dan uçakla birlikte geldiği Ndiaye bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ndiaye G.Saray'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.