Lucescu'dan 8 maddelik manifesto

Galatasaray’ın genel koordinatörlük görevi teklif ettiği Rumen hoca, yönetimi zorlayacak taleplerde bulundu

Galatasaray'da yeniden çalışmaya sıcak bakan Mircea Lucescu, kendisiyle görüşmeye gelen Can Topsakal'ın önüne isteklerini sıraladı. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantıda Rumen hoca, antrenörlüğü düşünmediğini net bir şekilde ifade ederken futbolun tamamen kendisine bağlanmasını talep etti. Ayrıca Topsakal'a bir rapor da sundu. İşte Fotomaç farkıyla Luce'nin yönetimden istediği o 8 maddelik rapor:



* Transferde aldığım kararların sorgulanmasını istemem.

* Takım gençleşmeli... 2 sene sonra bu takım bu yaş ortalaması ile yürüyemez.

* Teknik direktör tamamen bana bağlı olacak. Değişiklik gerektiğinde ben karar vereceğim.

* Futbolculara verilecek cezaları da, ödülleri de ben belirlerim.

* Soyunma odasına girip, "alın size galibiyet primi" diyen yönetici istemem.

* Derbiler öncesinde "maç değerlendirmesi yapan yönetici" istemem.

* Maç sonrasında "takımı, hakemi veya oyunu eleştiren" yönetici istemem.

* Başkan sadece başkandır. En üstteki kişidir. Futbolcu karşısına çıktığı zaman titremeli...



YENİ SİSTEM KURACAĞIM

Galatasaray'ın futbolu emanet etmek istediği Lucescu, Rusya'da verdiği röportajda gelecek planlarından bahsetti. Luce, "Artık benim yönetim felsefemi anlayacak takımlarla ilgileniyorum. Takımın gelişmesine yardım edebileceğim bir takım arıyorum" diye konuştu.



İGOR TUDOR'UN LUCESCU KEYFİ

Östersunds faciasının ardından istifayı hiç düşünmeyen Tudor, Lucescu'nun getirilmesini de çok yadırgamadı. Rumen efsane için, "Biz Balkanlardanız, anlaşırız" diyen Hırvat teknik adamın, işin ciddiye binmesinin ardından da, "Onun gibi bir ustadan öğreneceğim şeyler olacaktır" dedi.