Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Galatasaray’ın genel koordinatörlük görevi teklif ettiği Rumen hoca, yönetimi zorlayacak taleplerde bulundu
* Transferde aldığım kararların sorgulanmasını istemem.
* Takım gençleşmeli... 2 sene sonra bu takım bu yaş ortalaması ile yürüyemez.
* Teknik direktör tamamen bana bağlı olacak. Değişiklik gerektiğinde ben karar vereceğim.
* Futbolculara verilecek cezaları da, ödülleri de ben belirlerim.
* Soyunma odasına girip, "alın size galibiyet primi" diyen yönetici istemem.
* Derbiler öncesinde "maç değerlendirmesi yapan yönetici" istemem.
* Maç sonrasında "takımı, hakemi veya oyunu eleştiren" yönetici istemem.
* Başkan sadece başkandır. En üstteki kişidir. Futbolcu karşısına çıktığı zaman titremeli...
YENİ SİSTEM KURACAĞIM
Galatasaray'ın futbolu emanet etmek istediği Lucescu, Rusya'da verdiği röportajda gelecek planlarından bahsetti. Luce, "Artık benim yönetim felsefemi anlayacak takımlarla ilgileniyorum. Takımın gelişmesine yardım edebileceğim bir takım arıyorum" diye konuştu.
İGOR TUDOR'UN LUCESCU KEYFİ
Östersunds faciasının ardından istifayı hiç düşünmeyen Tudor, Lucescu'nun getirilmesini de çok yadırgamadı. Rumen efsane için, "Biz Balkanlardanız, anlaşırız" diyen Hırvat teknik adamın, işin ciddiye binmesinin ardından da, "Onun gibi bir ustadan öğreneceğim şeyler olacaktır" dedi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
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