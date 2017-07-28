 Strinic’e Mancini çelmesi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ’e Mancini çelmesi

    Strinic’e Mancini çelmesi
    Aslan'ın Napoli'den transfer etmek istediği iddia edilen sol bek için eski hocası Mancini'nin devreye girdiği belirtildi. İtalyan hocanın çalıştırdığı Zenit'in Hırvat futbolcu konusunda nabız yokladığı Avrupa basınında yer aldı. Napoli'nin oyuncuyu yüksek fiyata elden çıkarmak için teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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