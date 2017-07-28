 Aslan’ın Avusturya kampı başlıyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Aslan’ın Avusturya kampı başlıyor

    Aslan’ın Avusturya kampı başlıyor
    , yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında bugün Avusturya'ya gidecek. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.30'da Graz'a uçacak olan sarı-kırmızılılar, kamp süresi boyunca iki dostluk maçı yapacak. Aslan, ilk olarak 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Bld., ardından 5 Ağustos'ta Hertha Berlin ile mücadele edecek.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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