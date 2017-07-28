 Akıl hocası olacak – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Akıl hocası olacak

    Akıl hocası olacak

    Yönetici Topsakal, üst akıl görevi vermeyi düşündükleri Rumen hocaya, “Tudor’a bilgilerini aktar, transferleri kontrol et, danışmanlık ücreti al” tekliflerinde bulundu.

    'da beklenen buluşma dün gerçekleşti. Yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Rumen teknik adam ile görüşmek üzere Romanya'ya gitti. Havaalanında basın mensuplarına açıklama yapan Topsakal, tecrübeli çalıştırıcıyı, hoca değil üst akıl olarak düşündüklerini belirterek "Bir ön görüşme yapacağız. Anlaşmaya varırsak başkanımız görüşecek. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kendisi futboldan sorumlu olacak" diye konuştu.

    Yönetici Topsakal ve Luce arasında yapılan görüşmenin detaylarına ise FOTOMAÇ ulaştı. İşte sarı- kırmızılı kulübün Rumen futbol adamına yaptığı teklifin içeriği:

    HESAP SORAMAZLAR
    -Tudor'la koordineli çalış; bilgi birikimini aktar. Zorlandığı yerlerde akıl hocası ol.
    -Direkt olarak başkan Özbek'e bağlı çalışacaksın. Kimse senden hesap soramayacak.
    -Transferlerde söz sahibi olacaksın. Ergün ve scout ekibiyle ortak hareket edeceksin. Alınacak isimler senin de onayından geçecek.
    -CEO gibi bir statün olmayacak ancak Sportif AŞ'de dışarıdan üye gibi görev yapabilirsin.
    -Danışmanlık ücretin de olacak. Florya'da odan olacak. Sürekli takımla birlikte olabileceksin.

    HAFTAYA GELEBİLİR
    Luce, Topsakal'ın teklifleri sonrası, düşünmek için süre isteyip birkaç gün için kararını bildireceğini söyledi. Rumen çalıştırıcı 'tamam' derse haftaya İstanbul'da olacak.

    TUDOR'LA BULUŞTU
    Topsakal, Romanya'da Luce ile görüşürken, bir zirve de Florya'daydı. Başkan Özbek, yaklaşık bir saat süren mini toplantıda teknik direktör Igor Tudor ile bir araya geldi. Başkanın, Hırvat hocaya Lucescu ile görüşülmesi konusunun kendisi ile alakası olmadığını söylediği bildirildi.

    BAŞKANI KIZDIRDI
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Lucescu ile görüşmelere başlandığını açıklayan Can Topsakal'a uyarıda bulunduğu bildirildi. Özbek'in, Igor Tudor'un görevde olduğu ve Fatih Terim konusunda ise kendisi dahil tüm yönetimin sessiz olduğu dönemde Can Topsakal'ın, Lucescu hakkında görüş bildirmesi üzerine öfkelendiği gelen haberler arasında.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:37
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