Akıl hocası olacak
Yönetici Topsakal, üst akıl görevi vermeyi düşündükleri Rumen hocaya, “Tudor’a bilgilerini aktar, transferleri kontrol et, danışmanlık ücreti al” tekliflerinde bulundu.
Yönetici Topsakal ve Luce arasında yapılan görüşmenin detaylarına ise FOTOMAÇ ulaştı. İşte sarı- kırmızılı kulübün Rumen futbol adamına yaptığı teklifin içeriği:
HESAP SORAMAZLAR
-Tudor'la koordineli çalış; bilgi birikimini aktar. Zorlandığı yerlerde akıl hocası ol.
-Direkt olarak başkan Özbek'e bağlı çalışacaksın. Kimse senden hesap soramayacak.
-Transferlerde söz sahibi olacaksın. Ergün ve scout ekibiyle ortak hareket edeceksin. Alınacak isimler senin de onayından geçecek.
-CEO gibi bir statün olmayacak ancak Sportif AŞ'de dışarıdan üye gibi görev yapabilirsin.
-Danışmanlık ücretin de olacak. Florya'da odan olacak. Sürekli takımla birlikte olabileceksin.
HAFTAYA GELEBİLİR
Luce, Topsakal'ın teklifleri sonrası, düşünmek için süre isteyip birkaç gün için kararını bildireceğini söyledi. Rumen çalıştırıcı 'tamam' derse haftaya İstanbul'da olacak.
TUDOR'LA BULUŞTU
Topsakal, Romanya'da Luce ile görüşürken, bir zirve de Florya'daydı. Başkan Özbek, yaklaşık bir saat süren mini toplantıda teknik direktör Igor Tudor ile bir araya geldi. Başkanın, Hırvat hocaya Lucescu ile görüşülmesi konusunun kendisi ile alakası olmadığını söylediği bildirildi.
BAŞKANI KIZDIRDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Lucescu ile görüşmelere başlandığını açıklayan Can Topsakal'a uyarıda bulunduğu bildirildi. Özbek'in, Igor Tudor'un görevde olduğu ve Fatih Terim konusunda ise kendisi dahil tüm yönetimin sessiz olduğu dönemde Can Topsakal'ın, Lucescu hakkında görüş bildirmesi üzerine öfkelendiği gelen haberler arasında.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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