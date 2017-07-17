 Salvio çekişmesi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Salvio çekişmesi

    Salvio çekişmesi

    Üç büyük takımın, Portekiz ekibinde önemli başarılara imza atan ve ayrılmaya hazırlanan Arjantinli futbolcuyu almak için büyük bir yarış halinde olduğu bildirildi.

    Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio için transfer savaşına girdiği bildirildi. Üç büyük takım ile ilgili flaş transfer iddiası Portekiz'den geldi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldızın, kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.

    Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için , ve 'nin Benfica ile temasa geçtiğini yazarken oyuncunun büyük olasılıkla bu takımlardan birisiyle anlaşacağını belirtti.

    2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kiralık veya bonservisiyle İstanbul'a gidebileceği vurgulandı.

    KENDİNİ İSPATLADI
    Atletico Madrid'den 11 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eduardo Salvio'nun yeni sezonda kadroda olmayacağına dair söylentiler artmıştı.

    KOLEKSİYONCU
    Benfica ile 4'ü şampiyonluk 12 kupa sevinci yaşayan Arjantinli sağ açık, Atletico Madrid ile ise iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğunu kucakladı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:55
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