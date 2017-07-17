Salvio çekişmesi
Üç büyük takımın, Portekiz ekibinde önemli başarılara imza atan ve ayrılmaya hazırlanan Arjantinli futbolcuyu almak için büyük bir yarış halinde olduğu bildirildi.
Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica'da forma giyen Eduardo Salvio için transfer savaşına girdiği bildirildi. Üç büyük takım ile ilgili flaş transfer iddiası Portekiz'den geldi. Benfica'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldızın, kariyerine Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica ile temasa geçtiğini yazarken oyuncunun büyük olasılıkla bu takımlardan birisiyle anlaşacağını belirtti.
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kiralık veya bonservisiyle İstanbul'a gidebileceği vurgulandı.
KENDİNİ İSPATLADI
Atletico Madrid'den 11 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eduardo Salvio'nun yeni sezonda kadroda olmayacağına dair söylentiler artmıştı.
KOLEKSİYONCU
Benfica ile 4'ü şampiyonluk 12 kupa sevinci yaşayan Arjantinli sağ açık, Atletico Madrid ile ise iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğunu kucakladı.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benfica ile temasa geçtiğini yazarken oyuncunun büyük olasılıkla bu takımlardan birisiyle anlaşacağını belirtti.
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun kiralık veya bonservisiyle İstanbul'a gidebileceği vurgulandı.
KENDİNİ İSPATLADI
Atletico Madrid'den 11 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Eduardo Salvio'nun yeni sezonda kadroda olmayacağına dair söylentiler artmıştı.
KOLEKSİYONCU
Benfica ile 4'ü şampiyonluk 12 kupa sevinci yaşayan Arjantinli sağ açık, Atletico Madrid ile ise iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğunu kucakladı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Salvio çekişmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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