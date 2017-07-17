Muslera kalıyor!

Galatasaray, bu sezon sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera için girişimlere başladı. Uruguaylı eldiveni bırakmaya niyetleri olmadığını belirten sarı-kırmızılı yöneticiler, görüşmelerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muslera ile kontratını uzatmak adına görüşmelere başladık. Muslera'nın kariyerini Galatasaray'da noktalaması için çalışıyoruz" denildi.