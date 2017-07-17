 Muslera kalıyor! – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Muslera kalıyor!

    Muslera kalıyor!

    Nando’nun sözleşmesini uzatmak için menajeriyle görüşmeler başladı.

    , bu sezon sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera için girişimlere başladı. Uruguaylı eldiveni bırakmaya niyetleri olmadığını belirten sarı-kırmızılı yöneticiler, görüşmelerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muslera ile kontratını uzatmak adına görüşmelere başladık. Muslera'nın kariyerini Galatasaray'da noktalaması için çalışıyoruz" denildi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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