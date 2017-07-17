Muslera kalıyor!
Nando’nun sözleşmesini uzatmak için menajeriyle görüşmeler başladı.
Galatasaray, bu sezon sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera için girişimlere başladı. Uruguaylı eldiveni bırakmaya niyetleri olmadığını belirten sarı-kırmızılı yöneticiler, görüşmelerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muslera ile kontratını uzatmak adına görüşmelere başladık. Muslera'nın kariyerini Galatasaray'da noktalaması için çalışıyoruz" denildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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