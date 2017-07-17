Mariano sağı uçuracak
Sarı-kırmızılı yönetimin, 3 yıllığına Sevilla’dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız, Bordeaux ile adım attığı Avrupa kariyerinde başarılı işlere imza attı.
Bu sezon takımı baştan yaratmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın 4. transferi Mariano oldu. 31 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma imzalanırken Sevilla kulübüne 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Brezilyalı yıldız ise bonuslar hariç 2 milyon euro kazanacak. Peki sarı-kırmızılı ekibin İstanbul'a getirdiği ve taraftarlar tarafından coşku ile karşılanan Mariano nasıl bir oyuncu? İşte Webaslan'ın derlediği bilgiler:
10 MADDEDE MARİANO
1- Tam adı Mariano Ferreira Filho olan Galatasaray'ın yeni sağ beki Mariano, 23 Haziran 1986 doğumlu. Küçük bir kent olan Sao Joao'da doğdu.
YENİ DANİ ALVES
2- Guarani altyapısında yetişti, 19 yaşında profesyonel oldu. Ipatinga, Tombense gibi 2. Lig kulüplerinde forma giydi.
3- 21 yaşında Cruzeiro'ya kiralandı. Ancak, Cruzeiro beğenmedi. Soluğu Mineiro'da aldı. Asıl patlamasını 2010/11 sezonunda Fluminense'de yaptı ve 3 milyon euro'ya Bordeaux'ya transfer oldu.
4- Geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından Mariano'nun adı 2015 yazında Roma, Inter, Bayern ve Barcelona ile anıldı.
5- Dört devin teklifine rağmen Sevilla'yı seçti. Mariano'ya yeni Dani Alves deniliyordu.
6- Mariano, 2015/16 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın demirbaşı oldu. Shakhtar'a karşı 3-1 kazanılan yarı final maçında sağ açık oynadı, 59'da fişi çeken ve final biletini getiren golü attı. Liverpool'a karşı kazanılan finalde, Gameiro'ya asist yaparak kupa yolunda geri dönüşü sağlayan fitili ateşledi.
YILDIZI BARIŞMADI
7- Sevilla'da Emery döneminde gözde olan Mariano, Sampaoli döneminde de formayı bırakmadı. Monchi'nin gidişi sonrası desteği azalan Mariano, Berizzo'nun gelişi sonrası gözden düştü.
8- Fluminense'de sağ açık olarak görev alan Mariano, 23 Eylül 2010'da Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. 7 yıllık bekleyişin ardından 24 Mart 2017'de bir kez daha milli takıma çağrıldı. Tite, onu Dani Alves'in yedeği olarak düşündüğünü söylemişti.
BREZİLYA'NIN EN İYİSİ
9- 2010'da Fluminense ile Brezilya şampiyonu olan Mariano, o yıl Brezilya'nın en iyi kanat oyuncusu seçildi. 2013'de Bordeaux ile Fransa Kupası'nı kaldıran Mariano, 2016'da ise Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanma başarısını gösterdi.
10- Mariano, şu ana kadar kariyerinde 373 resmi maça çıktı ve 10 gol atıp 47 asist yaptı. Mariano tüm kariyeri boyunca yalnızca 57 sarı kart görüp, 1 kez direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MARİANO'NUN LA LİGA İSTATİSTİKLERİ
Top çalma: La Liga'da geçen sezon en az 10 maça çıkmış 28 tane sağ bek var. Mariano da bunlardan biri. 90 dakika başına en çok top çalanlar listesinde ortalama 2.4 top çalma ile Mariano 16. sırada. 90 dakika başına top kapma hamlesi ise 3.8 ve bu alanda 8. sırada. Pas kesmede ise 1.3 kez ile 23. sırada yer alıyor.
Savunma: Mariano'nun savunma istatistiklerinde fiziksel olarak ortalama, mental olarak ise daha iyi olduğu görülüyor. Lig genelinde ise bu konuda ne iyi ne kötü seviyede...
Hücum: Mariano toplam 6 şut çekti. Bu konuda 21. sırada yani gerilerde zaten golü de yok. Bunların 2'si ceza sahası dışı 4'ü de ceza sahası içindendi. Şutların tamamı açık oyunda... 3'ü isabetli, biri bloke edilmiş, ikisi de isabetsiz olmuş. İlginç olan ise bu şutların 2'sini sağ, 4'ünü sol ayağı ile vurmuş olması... Bu Mariano'nun zayıf ayağını kullanabildiği konusunda pozitif bir işaret.
Orta: 27 isabetli orta ile La Liga'nın en çok isabetli orta kesen 2. sağ beki...
10 MADDEDE MARİANO
1- Tam adı Mariano Ferreira Filho olan Galatasaray'ın yeni sağ beki Mariano, 23 Haziran 1986 doğumlu. Küçük bir kent olan Sao Joao'da doğdu.
YENİ DANİ ALVES
2- Guarani altyapısında yetişti, 19 yaşında profesyonel oldu. Ipatinga, Tombense gibi 2. Lig kulüplerinde forma giydi.
3- 21 yaşında Cruzeiro'ya kiralandı. Ancak, Cruzeiro beğenmedi. Soluğu Mineiro'da aldı. Asıl patlamasını 2010/11 sezonunda Fluminense'de yaptı ve 3 milyon euro'ya Bordeaux'ya transfer oldu.
4- Geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından Mariano'nun adı 2015 yazında Roma, Inter, Bayern ve Barcelona ile anıldı.
5- Dört devin teklifine rağmen Sevilla'yı seçti. Mariano'ya yeni Dani Alves deniliyordu.
6- Mariano, 2015/16 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın demirbaşı oldu. Shakhtar'a karşı 3-1 kazanılan yarı final maçında sağ açık oynadı, 59'da fişi çeken ve final biletini getiren golü attı. Liverpool'a karşı kazanılan finalde, Gameiro'ya asist yaparak kupa yolunda geri dönüşü sağlayan fitili ateşledi.
YILDIZI BARIŞMADI
7- Sevilla'da Emery döneminde gözde olan Mariano, Sampaoli döneminde de formayı bırakmadı. Monchi'nin gidişi sonrası desteği azalan Mariano, Berizzo'nun gelişi sonrası gözden düştü.
8- Fluminense'de sağ açık olarak görev alan Mariano, 23 Eylül 2010'da Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. 7 yıllık bekleyişin ardından 24 Mart 2017'de bir kez daha milli takıma çağrıldı. Tite, onu Dani Alves'in yedeği olarak düşündüğünü söylemişti.
BREZİLYA'NIN EN İYİSİ
9- 2010'da Fluminense ile Brezilya şampiyonu olan Mariano, o yıl Brezilya'nın en iyi kanat oyuncusu seçildi. 2013'de Bordeaux ile Fransa Kupası'nı kaldıran Mariano, 2016'da ise Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazanma başarısını gösterdi.
10- Mariano, şu ana kadar kariyerinde 373 resmi maça çıktı ve 10 gol atıp 47 asist yaptı. Mariano tüm kariyeri boyunca yalnızca 57 sarı kart görüp, 1 kez direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MARİANO'NUN LA LİGA İSTATİSTİKLERİ
Top çalma: La Liga'da geçen sezon en az 10 maça çıkmış 28 tane sağ bek var. Mariano da bunlardan biri. 90 dakika başına en çok top çalanlar listesinde ortalama 2.4 top çalma ile Mariano 16. sırada. 90 dakika başına top kapma hamlesi ise 3.8 ve bu alanda 8. sırada. Pas kesmede ise 1.3 kez ile 23. sırada yer alıyor.
Savunma: Mariano'nun savunma istatistiklerinde fiziksel olarak ortalama, mental olarak ise daha iyi olduğu görülüyor. Lig genelinde ise bu konuda ne iyi ne kötü seviyede...
Hücum: Mariano toplam 6 şut çekti. Bu konuda 21. sırada yani gerilerde zaten golü de yok. Bunların 2'si ceza sahası dışı 4'ü de ceza sahası içindendi. Şutların tamamı açık oyunda... 3'ü isabetli, biri bloke edilmiş, ikisi de isabetsiz olmuş. İlginç olan ise bu şutların 2'sini sağ, 4'ünü sol ayağı ile vurmuş olması... Bu Mariano'nun zayıf ayağını kullanabildiği konusunda pozitif bir işaret.
Orta: 27 isabetli orta ile La Liga'nın en çok isabetli orta kesen 2. sağ beki...
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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