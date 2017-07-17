Disipline verildi
Galatasaray maçında terörist başının posteri ile sahaya giren provokatör, Östersunds'un başını yaktı. UEFA, İsveç kulübü aleyhine soruşturma başlattı. Östersunds olay nedeniyle Disiplin Kurulu'na verilirken, kararın 17 Ağustos'ta verileceği bildirildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Disipline verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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