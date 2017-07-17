 Disipline verildi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Disipline verildi

    Disipline verildi
    Galatasaray maçında terörist başının posteri ile sahaya giren provokatör, Östersunds'un başını yaktı. UEFA, İsveç kulübü aleyhine soruşturma başlattı. Östersunds olay nedeniyle Disiplin Kurulu'na verilirken, kararın 17 Ağustos'ta verileceği bildirildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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