 Keita Amatör Lig’de – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Keita Amatör Lig’de

    Keita Amatör Lig’de
    Süper Lig ve TFF 1. Lig'de transfer haberleri devam ederken, bir bomba haber de Bölgesel Amatör Lig'den geldi. Yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Eskişehir Kurtuluşspor, Galatasaray'ın eski yıldızlarından ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki oyuncunun vize işlemlerinin tamamlandığı ve Salı günü imza için Türkiye'de olacağı belirtildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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