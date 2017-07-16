 Günay pazarlığı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Günay pazarlığı

    Günay pazarlığı

    Göztepe, genç kaleci için Ryan Donk veya Hakan Balta’yı istedi.

    Cenk Gönen'i, Malaga'ya yollayan Galatasaray'da ortaya çıkan bir başka kriz de yedek kaleci... Eray'ın Muslera'yı zorlayacak kapasitesi olmadığının konuşulduğu ortamda yönetim iyi bir yedek kaleci ararken gündeme geldi. Günay için Göztepe'nin Galatasaray'dan Donk veya Hakan'ın verilmesini istediği gelen bilgiler arasında. İzmir ekibinin bu takastaki bir başka talebi ise iki oyuncunun maaşlarının bir kısmının Galatasaray tarafından ödenmesi...
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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