Yetiş Belhanda!

Sakatlığı nedeniyle Östersunds maçında yer alamayan Younes Belhanda'nın tedavisi sürüyor. Faslı yıldızın büyük olasılıkla rövanşta takımdaki yerini alacağı bildirildi. Teknik direktör Igor Tudor'un Belhanda ile yakından ilgilenerek, hücumda sorumluluk almasını ve atakları yönlendirmesini isteyeceği kaydedildi. Hırvat çalıştırıcı, takımı da terapiye alacak.