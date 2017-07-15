 Turu geçerse rakibi belli – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Turu geçerse rakibi belli

    Turu geçerse rakibi belli

    Cimbom'un İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

    Sarı-kırmızılı ekip turu geçerse, Azerbaycan'ın Inter Bakü takımı ile Lüksemburg ekibi Fola Esch eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İki ekip arasında Azerbaycan'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın tur atlaması için rövanşta en az 3 fark yapması gerekiyor.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turu geçerse rakibi belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.