Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından dün gece Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan çok sayıda taraftar, bugün de aynı yerde bir araya gelerek yönetimi istifaya çağırdı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, tepkilerinin ardından olaysız şekilde dağıldılar.