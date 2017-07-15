Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-kırmızılı yönetimi protesto etmek için bugün bir kez daha toplandı.
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından dün gece Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan çok sayıda taraftar, bugün de aynı yerde bir araya gelerek yönetimi istifaya çağırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, tepkilerinin ardından olaysız şekilde dağıldılar.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:06
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''Golcü istiyorum''
Toplam 32
Yorum
fairplay34 günaydınn
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 8
Yorum
alex copluk h ali volkan sener m topal alper vanpersi bunlarla herzaman yenilmeye mahkumdur bu takimacizler takimi
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Kartallar Çin yolcusu
Toplam 1
Yorum
advers Çinde L.P.Scolarnin çalıştırdığı EVERGRANDE takımını Türkiyeye hazırlık maçı yapmak için davet edin nasıl bir takımmış bir görelim .
Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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