 Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor

    Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor

    Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-kırmızılı yönetimi protesto etmek için bugün bir kez daha toplandı.

    Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından dün gece 'nde toplanan çok sayıda taraftar, bugün de aynı yerde bir araya gelerek yönetimi istifaya çağırdı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, tepkilerinin ardından olaysız şekilde dağıldılar.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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