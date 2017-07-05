Son Aslan Feghouli
Galatasaray dev transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılı takım, Gomis, Belhanda ve Maicon’un ardından Cezayirli Feghouli ile anlaşmaya vardı ve Almanya’ya giden Bruma’nın yerini doldurdu.
Igor Tudor'un takımda görmek istediği isimler arasında yer alan Feghouli, geçtiğimiz sezon başında İspanyol ekibi Valecia'dan Premier Lig takımlarından West Ham United'a transfer olmuştu. O dönemde sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle istenilen performansı sergilemeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusuna yeniden talip olan Cimbom bu kez amacına ulaştı.
İLK KEZ BONSERVİS ÖDENECEK
27 yaşındaki Cezayir'li oyuncu ve kulübüyle anlaşan sarı-kırmızılıların bu transferi birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Tüm kariyeri boyunca kendisine hiç bonservis bedeli ödenmeyen Sofiane Feghouli için Galatasaray'ın 4.5 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
CEZAYİR'İ SEÇTİ
Feghouli, yıllarca Fransa Milli Takımı'nı alt yaş kategorilerinde temsil ettikten sonra 25 Mayıs 2011'de Cezayir Futbol Federasyonu Başkanı Mohamed Raouraoua ile buluştu ve Cezayir Milli Takımı'nda forma giymeyi kabul etti. 23 Ekim 2011'de ise FIFA, futbolcu ve Cezayir'in isteğini kabul etti ve Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nda oynamaya hak kazandı. Tecrübeli futbolcu, 68 kez milli formayı giydi ve 18 gol atıp, 16 da asist yaptı.
2012'YE DAMGA VURDU
Valencia'daki başarılı performansları ile adından sıkça söz ettiren Feghouli 2012 yılı performansı sebebi ile Yılın Cezayirli Futbolcusu seçilerek, Le Buteur's Algerian Ballon d'Or ve DZFoot d'Or ödüllerini kazandı.
NASIL BİR OYUNCU?
1.77cm boyundaki Sofiane Feghouli yüksek sürati ve tekniği ile dikkat çekiyor. Orta sahanın sağında görev yapan 27 yaşındaki yıldız, kanat forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Gol yollarındaki etkinliği ile zaman zaman ileri uçta da görev yapabilen Feghouli, hücuma destek olduğu kadar savunmasına da yardımcı oluyor.
FEGHOULİ KİMDİR?
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:20
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
-
Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
-
Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
Son Aslan Feghouli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.