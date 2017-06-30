Havaya girdim
Gomis 3 yıllık imzayı attı; sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. “Galatasaray dünyada bir ekol... Bunu bir kez daha anladım. Ayaklarımı Türk toprağına basar basmaz taraftarın ilgisi beni daha da havaya soktu”
Havaalanında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız yıldız, "Büyük heyecan yaşadım. Galatasaray dünyada bir ekol. Gelir gelmez, ayaklarımı Türk toprağına basar basmaz taraftarın ilgisi beni daha da havaya soktu. Tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bafetimbi Gomis, "Tesisleri inceleme fırsatı buldum. Başkanımızdan bahçıvana kadar yapılan işlere şahit oldum. Heyecanlandım ve ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım" ifadesini kullandı.
TUDOR'U TANIYORUM
Gomis, Igor Tudor'la ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: Hocamızı, İtalya'da yaptığı işlerden tanıyor ve takdir ediyorum. Onun da benimle konuşması çok önemli. Onun yönetiminde oynayacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Benim takımın yıldızı olmam değil, Galatasaray'ın başarılara gitmesi için daha önemli bir hedef...
VALBUENA RAKİBİM
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Valbuena hakkında sorulan soruya Gomis, "Bu büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena benim iyi arkadaşım. Birkaç gün önce yemek yedim. Dün beni aradı tebrik etti. 'Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın ama saha içinde en büyük rakibimsin' dedim" cevabını verdi.
GOMİS İLK İDMANINA ÇIKTI
Üç yıllık imza atan Gomis, dün İgor Tudor yönetiminde yapılan çalışmada yer aldı. Fransız golcü, Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenman programı doğrultusunda özel bir çalışma yaptı.
SAYI VEREMEM
Geçen sezon Fransa'da 21 gol atarak öne çıkan Bafetimbi Gomis, Türkiye'deki performansıyla ilgili, "Elbette gol sayısı veremem ama büyük taraftar için en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim" ifadesini kullandı.
MALİYETİ EL YAKIYOR: 15 MİLYON EURO!
Dün sözleşme imzalayan Bafitimbi Gomis'in maliyeti de ortaya çıktı. Bonservisine 2.5 milyon euro ödenecek olan Fransız golcü, 3 yıllık sözleşme gereği her sezon için 3 milyon 350 bin euro sabit ücret alacak. Fransız futbolcuya 2.5 milyon euro imza parasının yanı sıra şampiyonluk halinde 200 bin dolar ödenecek. Takımın kazandığı her 1 puan için 5 bin euro prim ödeneceği aktarıldı. Bonusları saymazsak Gomis, 3 yılda Galatasaray'a 15 milyon euro (60.2 milyon TL) gibi uçuk bir ücrete mal olacak.
İSMİ YANLIŞ YAZILDI
Galatasaray Kulübü isimleri yanlış yazmaya devam ediyor. Daha önce Sabri Sarıoğlu'nun ismini 'Sarbi' Lukas Podolski'nin ismini 'Lucas' olarak yazan sarı-kırmızılılar bu kez de KAP bildiriminde Befetimbi Gomis ismini 3 kez "Bafetibi Gomis" şeklinde yanlış yazdı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
-
Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
-
Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
Havaya girdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.