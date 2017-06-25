 Tete’ye davet – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Tete’ye davet

    Tete’ye davet
    'lı Kenny Tete ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin, genç sağ bekin menajerini son bir hamle ile İstanbul'a davet ettiği belirlendi. 21 yaşındaki Tete'nin sözleşmeye 'serbest kalma' maddesi koydurmak istediği, bu sorunun aşılması halinde transferinin tekrar gündeme gelebileceği ifade edildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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