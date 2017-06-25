 Salı günü Florya’da – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Salı günü Florya’da

    Salı günü Florya’da
    taraftarları ve Igor Tudor yeni transferleri dört gözle beklerken güzel haber Brezilya'dan geldi. Tomar TV, transferinde geriye sadece bürokratik konuların kaldığını iddia etti. Salı günü İstanbul'a gidecek olan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini ve Cuma günü de imzayı atacağını duyurdu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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