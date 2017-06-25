 Kalmak için vites yükselttiler – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Kalmak için vites yükselttiler

    Kalmak için vites yükselttiler
    , yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Koray Günter'in yanı sıra Ryan Donk, Umut Gündoğan, Luis Pedro Cavanda da yer alırken bu oyuncular hırslı görüntüleriyle dikkat çekti.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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