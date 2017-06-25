''Elimizden kaçırdık''
Fransız basınına konuşan Rivere, “Belhanda muhteşem bir futbolcu, olağanüstü bir düşünce yapısına sahip. Ama kendisini elimizde tutamadık” diye konuştu.
Belhanda'yı kadrolarında tutmak istediklerini ancak Dinamo Kiev'in istediği 8 milyon euroluk bonservis bedelini ödemelerinin imkansız olduğunu söyleyen Rivere, boşluğunu dolduracak başka oyuncu arayacaklarını söyledi.
Jean-Pierre Rivere açıklamasında, "Belhanda muhteşem bir futbolcu, olağanüstü bir düşünce yapısına sahip. Bizimle harika bir sezonu geride bıraktı. Ama kendisini elimizde tutamadık. Nice, bugünlerde Belhanda'ya 9 milyon euro ödeyebilecek bir durumda değil. Biliyorum ki başka yerlerde bunu bulabilir ama bizim için mümkün değildi" sözlerini kullandı.
EKSTRA PARA VERECEK
Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve yoğun bir transfer çalışmasına giren Galatasaray, Younes Belhanda ile 4 yıllık anlaşmaya varırken mali detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'ın, Faslı yıldıza, 8 milyon değil, 7 milyon Euro önerdiği ayrıca bonuslu bir paket sunduğu ortaya çıktı. Bonusların içinde ise Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi ve oyuncunun 25 maçta ilk 11'de oynaması durumunda ekstra paralar ödenmesi öngörülüyor.
TARİHE GEÇECEK
Armindo Bruma'ya 10 milyon euro, Nordin Amrabat'a 9 milyon euro, Zvjezdan Misimovic'e 8 milyon euro, Keita'ya 8 milyon euro, Sneijder'e 7.5 milyon euro, Elano'ya 7 milyon euro veren Galatasaray, Belhanda'ya da 8 milyon euro bonservis bedeli öderse tarihi bir rakamı kasasından çıkartacak ve kulüp tarihinin en pahalı 5 transferinden birine imza atacak.
HADJİ ŞİFRELERİ VERDİ
Fas futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Hadji, Belhanda'nın artı ve eksilerini anlattı. Hadji, "Younes'ten fazlasını bekliyorsanız onu serbest bırakmalısınız. Savunma amacıyla sürekli yardıma geliyor. Bu da fark yaratmasına engel oluyor. Herkes Nice'de olduğu farkı bekliyorsa, ona o özgürlük verilmeli" dedi. Mustafa Hadji, 27 yaşındaki futbolcunun eksikleriyle ilgili ise şunları söyledi: Oyunda fazla gergin, bu da zaman zaman yeteneğini sunmasını engelliyor. Hata yaparım düşüncesiyle pas yapmaktan da korkuyor!
SNEİJDER Mİ? BELHANDA MI?
Cimbom'un yeni transferi Younes Belhanda eğer Wesley Sneijder kalırsa Hollandalı yıldıza rakip olacak. Bu da sezon boyunca 'kim oynamalı; kim yedek kalmalı' tartışmasını getirecek gibi görünüyor. Peki iki yıldız geçen sezon ne yaptılar? İşte FOTOMAÇ farkıyla o sorunun yanıtı:
Wesley Sneijder: En çok eleştirildiği sezonda 2 bin 106 dakika forma giydi. 5 gol attı, 15 asist yaptı. Maç başı 2.5 şut attı. 2.7 kilit pası verdi. 0.4 adam geçmeyle oynadı. Maç başı ortalama 49.8 pas yaptı. Yüzde 81.1 başarı sağladı. 1.7 orta yaptı. 2.9 uzun top başarısı sağladı. 0.3 ara pas yaptı.
Younes Belhanda: 27 yaşındaki oyuncu, istatistiklerde Sneijder'in gerisinde kaldı. 2 bin 451 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 7 asist yaptı. Maç başı 1.1 şut attı. 1.4 kilit pas verdi. 1 adam geçmeyle oynadı. Maç başı ortalama 45.7 pas yaptı. Yüzde 83.6 başarı sağladı. Hiç orta yapmadı. 0.8 uzun top başarısı sağladı. 0.2 ara pas yaptı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
''Elimizden kaçırdık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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