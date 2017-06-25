 Clichy transferi yattı! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Clichy transferi yattı!

    Clichy transferi yattı!
    'ın uzun süredir gündeminde olan Gael Clichy'in transferi rafa kaldırıldı. Manchester City'nin yıldız oyuncusuyla yapılan görüşmeler herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Fransız sol bekin, Türkiye'ye gelmek istemediğini bildirmesiyle transfer defteri kapandı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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