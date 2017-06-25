 Benzar iddiası – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Benzar iddiası

    Benzar iddiası
    Rumen basını ise sağ beke iddiasını ortaya attı. Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul'un kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 37 maçta 1 gol 6 asistlik performansıyla şampiyonluğa önemli katkı yaptı. Viitorul genel menajeri Bivolaru, Benzar'a teklifler olduğunu ve ayrılma ihtimalinin bulunduğunu söylerken, Rumen medyası, başarılı oyuncunun G.Saray'a transfer olma olasılığının yüksek olduğunu ileri sürdü.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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