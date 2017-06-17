 ...Ve geliyorlar – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    ...Ve geliyorlar

    ...Ve geliyorlar

    Her konuda anlaşılan ’in yarın, ’nın ise hafta başında İstanbul’da olmaları bekleniyor

    Galatasaray anlaşma sağladığı ve için gözünü yollara çevirdi. İki yıldızdan Gomis'in yarın, Belhanda'nın ise hafta başında İstanbul'da olacağı öğrenildi. Her iki oyuncunu transferinde tüm prüzlerin giderildiği ve imza öncesi son detayların halledilmeye çalışıldığı bildirildi.

    KAMPA YETİŞECEKLER
    32 yaşındaki Gomis ile 3 yıllık, 27 yaşındaki Belhanda ile ise 4 senelik sözleşme imzalanacak. Tecrübeli isimler en geç Slovakya kampında takıma katılacaklar. Gomis için Swanse'ya 2.5-3 milyon euro, Belhanda için de Dinamo Kiev'e 6-7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödenecek. KAP'a açıklamaların bir iki gün içinde yapılması bekleniyor.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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