...Ve geliyorlar
Her konuda anlaşılan Bafetimbi Gomis’in yarın, Younes Belhanda’nın ise hafta başında İstanbul’da olmaları bekleniyor
KAMPA YETİŞECEKLER
32 yaşındaki Gomis ile 3 yıllık, 27 yaşındaki Belhanda ile ise 4 senelik sözleşme imzalanacak. Tecrübeli isimler en geç Slovakya kampında takıma katılacaklar. Gomis için Swanse'ya 2.5-3 milyon euro, Belhanda için de Dinamo Kiev'e 6-7 milyon euro arasında bonservis bedeli ödenecek. KAP'a açıklamaların bir iki gün içinde yapılması bekleniyor.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:25
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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