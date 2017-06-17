 Tüm para borçlara gidecek – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tüm para borçlara gidecek

    Tüm para borçlara gidecek

    Özbek: Riva’dan gelecek para ile söz verdiğim gibi borçları kapatacağız

    Başkan , yönetim kurulu üyeleriyle birlikte G.Saray 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin düzenlediği iftara katıldı. Özbek, Riva ihalesiyle ilgili olarak, "Katılım çok olumluydu. G.Saray'ın marka değeri ihaleye yansıdı. Buradan gelen rakamın tümünü finansal borçların kapatılması için kullanacağım. Öyle söz vermiştim" derken, Florya'nın da sene sonunda ihaleye çıkacağını söyledi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tüm para borçlara gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.