Son gözde Zinchenko

Orta saha için Tuttomercato'dan yeni bir iddia geldi. Site, Galatasaray'ın geçen sezonu PSV'de kiralık geçiren Manchester City'li Oleksandr Zinchenko'yu kiralamak istediğini ileri sürdü. 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, PSV'de 12 maçta forma giyerken, 3 asist yaptı. Olaksandr'ın piyasa değeri 4.5 milyon euro. Öte yandan İtalyan basını, Trabzonspor'un da istediği Milan'lı ön libero Juraj Kucka için Galatasaray'ın da devrede olduğunu ve görüşmeleri sürdürdüğünü iddia etti.