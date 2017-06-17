İkisinden birisi
Sağ bek için Ajax’lı Kenny Tete ve Deportivo’lu Juanfran ile görüşmeler sürüyor. Birisi Aslan olacak
İSPANYOLLAR: BİTTİ
Deportivolu Juanfran ise diğer alternatif... Coruna'da local medya, Galatasaray'ın Deportivo ile kesin olarak anlaştığını iddia etti. Sarı-kırmızılı kulübün, İspanyol ekibine 5 milyon euro'ya yakın bir transfer bedeli ödeyeceği, 3 yıllık kontrat yapılacak Juanfran'a ise yıllık 1.2 milyon euro vereceği dile getirildi.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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Aboubakar yoksa Carillo!
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Bundesliga da oynamis Forvet Alinmasi Gerekiyor Sandro Wagner Yada Max Kruse Yada baska Bi Isim bizde ucar düsüniyorum
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Fenerbahçe duyurdu: 2 yıllık anlaşmaya vardık!
Toplam 39
Yorum
GSLİİİİİİİ Onu dokuzu bilmem masadaki aziz başkansa yanındaki kim aykut hocaysa aziz kim hahhaaaaaaaaa
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Süper Lig ekibinin başına getirildi
Toplam 13
Yorum
www güzelll bjk nin 6 puani garantilendi...
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