 İkisinden birisi – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    İkisinden birisi

    İkisinden birisi

    Sağ bek için Ajax’lı ve Deportivo’lu ile görüşmeler sürüyor. Birisi Aslan olacak

    Mozambik asıllı bir adım önde... 21 yaşındaki sağ bek için 3 milyon euro isteyen Ajax'a Galatasaray, 1.5 milyon euro ve Nigel de Jong'u teklif etti. Hollanda ekibinin bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor. Onay çıkarsa Tete hemen imzaya çağrılacak. Başka talipleri de olan genç oyuncuya en iyi ücreti sarıkırmızılılar'ın önerdiği belirtildi.

    İSPANYOLLAR: BİTTİ
    Deportivolu ise diğer alternatif... Coruna'da local medya, Galatasaray'ın Deportivo ile kesin olarak anlaştığını iddia etti. Sarı-kırmızılı kulübün, İspanyol ekibine 5 milyon euro'ya yakın bir transfer bedeli ödeyeceği, 3 yıllık kontrat yapılacak Juanfran'a ise yıllık 1.2 milyon euro vereceği dile getirildi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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