 Hoş geldin Podolski – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Hoş geldin Podolski

    Hoş geldin Podolski
    Vissel Kobe, 'nin transferini resmen açıkladı. Yayınlanan 'Hoş geldin' mesajında, Alman yıldızın 6 Temmuz'da Japonya'ya gelerek basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Galatasaray'da 11 numaralı formayı giyen Lukas, yeni kulübünde 10 numara ile ter dökecek.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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