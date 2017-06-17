En değerli kulüp: G.Saray

KPMG Football, sarı-kırmızılı takıma 398 milyon euro değer biçti

Riva'daki arazisinden 942 milyon lira gelir elde eden G.Saray, Türkiye'nin en değerli kulübü seçildi. KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı ve Avrupa'nın önde gelen 32 takımının belirlendiği 'Avrupa Eliti 2017 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nda sarıkırmızılı takım 398 milyon euro değeriyle Süper Lig'de ilk sırada yer aldı. Cimbom, Lyon'dan sonra Avrupa'nın en çok büyüyen (yüzde 68) ikinci takımı oldu. Zirveyi 3 milyar euro'yu aşan değeriyle Manchester United'in aldığı 32 kulüp arasında F.Bahçe (368 milyon euro) ile Beşiktaş da (231 milyon euro) değerleriyle yer buldu.