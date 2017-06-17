 Bruma’nın önü açıldı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nın önü açıldı

    Bruma’nın önü açıldı
    RB Leipzig'e transfer olan 'nın menajeri Catio Balde, bu imzanın Portekizli oyuncunun kariyerinde önünü açacağını savundu. Balde, "Bruma'nın Türkiye'de, Portekiz Milli Takımı ile ilgili dezavantajı vardı. Almanya'da oynadığı zaman bu değişecek. Bruma başka bir vitrin altında olacak ve daha yüksek bir itibarı olacak" dedi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bruma’nın önü açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.