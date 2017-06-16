Tete tam bir joker

Hollanda basını, Galatasaray'ın sağ bek Kenny Tete için Ajax ile 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde karşılığında anlaştığını iddia etti.

Sarı-kırmızılı kulübün şimdi Tete ve menajeri Mino Raiola ile görüşeceğini yazdı. Raiola'nın İtalya ve İngiltere'de çeşitli kulüplerle temasta olduğu, Tete'nin opsiyonları gördükten sonra son kararını vereceği belirtildi. 21 yaşındaki sağ bek tam Tudor'un istediği çok yönlü bir oyuncu. Defansın her noktasında görev yapabilen Mozambikli, zor durumlarda stoper de oynayabiliyor.