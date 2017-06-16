Riva’dan 942 milyon
Ortaklar şirket payı olarak 1 milyar 178 milyon TL önerdi. Bu paranın 942.4 milyon TL'si G.Saray'ın kasasına girecek. Başkan Özbek, "Çok başarılı bir iş yaptık. Mali yapımız rahatlayacak" dedi.
Ortaklar satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt etti. Şirket payı olarak ise yüzde 38 (1 milyar 178 milyon TL) önerildi. Şirket payının yüzde 20'si Emlak Konut'un, yüzde 80'i ise Galatasaray Kulübü'nün olacak. Sarı-kırmızılı kulübün payına 942.4 Milyon TL düşecek.
SIRA FLORYA'YA GELDİ
Başkan Dursun Özbek, çok başarılı bir iş yaptıklarını belirterek, "Şu anda Galatasaray'ın finansman kurumlarına olan borcu 175 milyon dolar civarında. Gelecek hasılatı dikkate aldığımızda; elde edilecek hasılat bugün ifade edilen rakamın çok üstüne çıkıyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde çok rahat bir finansal yapıya kavuşacak" dedi. Özbek, sıranın Florya'da olduğunu belirterek, "Orada sadece 2 nizami saha var. Artık yetersiz kalıyor. Buradan taşınacağız. 80 dönümlük araziyi de bu işin uzmanı Emlak Konut ile değerlendireceğiz" diye konuştu.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Dursun Özbek, "Bu projenin oluşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardı. Kendisinden bu konuda destek istedim, tekrar teşekkür ediyorum bu desteği verdiler. G.Saray'ın finansal yükünün azalması sportif başarıya büyük etki edecektir" dedi.
EKO-KÖY KURULACAK
Yaklaşık 870 bin metrekare konut alanına sahip Riva arazisinde, 206 bin 497 metre karelik bir de özel orman alanı bulunuyor. Emlak Konut 2018'de başlaması planlanan Riva projesinin Eko-Köy projesi olması için çalışma yaptı.
HİSSELER YÜKSELDİ
İhalenin sonuçlanması ile birlikte Galatasaray'ın BİST'te işlem gören hisselerinde yüzde 10'a yaklaşan artış yaşandı.
3 SENEDE ALACAK
G.Saray, 942.4 milyon TL'yi 3 sene içinde taksitler halinde alacak. Sözleşme imzalandığında yüzde 5, daha sonra ise sırasıyla yüzde 35, yüzde 30 ve yüzde 30'luk dilimler halinde para ödenecek.
BORÇLARI KAPATIR
G.Saray'ın eski 2. başkanı Mehmet Helvacı, Riva'dan gelecek 942 milyon lira'nın beklenenin de üzerinde olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Helvacı, "Bu miktar kredi borçlarının tamamının kapatılmasına denk geliyor. Günlük harcamalara da bir miktar kullanılacaktır ama yüzde 80-90'ı ile borçlar kapatılacaktır" dedi.
RAKAM ARTABİLİR
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "1 milyar 178 milyon TL bizim bu arsadan sözleşme süresince alacağımız minimum orandır. Biz daha önce yaptığımız işlerde bu oranın ve bu teklifin üzerine çıktık. Yüzde 50 ile yüzde 100'e varan oranlarda artış gösterdi" diyerek rakamın artabileceğine işaret etti.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
Riva’dan 942 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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