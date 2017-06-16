 İtalyan duvarı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    İtalyan duvarı

    İtalyan duvarı

    Çizme’nin ünlü gazetecisi Di Marzio, sarı-kırmızılı ekibin Acerbi için ile masaya oturduğunu duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna, G.Saray'ın 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi Acerbi gitmek için izin istedi.

    Stoper arayışını sürdüren ; Maicon, Vlad Chiriches derken 'nun İtalyan savunmacısı Francesco Acerbi'yi bitirmek üzere!.. Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Ginluca Di Marzio, kendine ait internet sitesinde verdiği haberde sarı-kırmızılı kulübün Acerbi'ye 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Di Marzio, haberine, "Türk kulübü şu anda Sassuolo'lu yönetici Guido Angelozzi ile anlaşma yapmak için görüşüyor" notunu düştü.

    'KOLAYLIK SAĞLAYIN'
    İtalyan basını, Sassuolo'nun Acerbi'nin yerine Milan'dan Paletta'yı alacağını yazdı. 29 yaşındaki Acerbi stoper oynuyor. Tudor'un, verdiği listede 2. sırada yer alan 1.92 boyundaki solak oyuncu için, "Tam aradığımız tipte bir stoper. Transfer edersek savunmadaki krizi çözer" dediği belirtildi. Acerbi'nin Sassuolo'dan, "Çok iyi bir teklif aldım" diyerek kolaylık istediği ve olumlu yanıt aldığı dile getirildi. Transferin 4 milyon euro'ya biteceği iddia edildi.

    ROMA DA İSTİYOR
    Milan kariyeri de bulunan Francesco Acerbi, geçen sezon takımıyla 49 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Roma da tecrübeli stoperle ilgileniyor.

    KANSERİ YENDİ
    Acerbi, futbolunun yanı sıra kansere karşı verdiği savaşla tanınıyor. Sassuolo'daki ilk yılında yakalandığı testis kanserini yenen oyuncu, ikinci yılında tekrar aynı talihsizliği yaşadı ancak pes etmeyerek sağlığına kavuştu.


    Savaş ÇORLU
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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