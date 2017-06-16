İtalyan duvarı
Çizme’nin ünlü gazetecisi Di Marzio, sarı-kırmızılı ekibin Acerbi için Sassuolo ile masaya oturduğunu duyurdu. 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna, G.Saray'ın 4 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi Acerbi gitmek için izin istedi.
'KOLAYLIK SAĞLAYIN'
İtalyan basını, Sassuolo'nun Acerbi'nin yerine Milan'dan Paletta'yı alacağını yazdı. 29 yaşındaki Acerbi stoper oynuyor. Tudor'un, verdiği listede 2. sırada yer alan 1.92 boyundaki solak oyuncu için, "Tam aradığımız tipte bir stoper. Transfer edersek savunmadaki krizi çözer" dediği belirtildi. Acerbi'nin Sassuolo'dan, "Çok iyi bir teklif aldım" diyerek kolaylık istediği ve olumlu yanıt aldığı dile getirildi. Transferin 4 milyon euro'ya biteceği iddia edildi.
ROMA DA İSTİYOR
Milan kariyeri de bulunan Francesco Acerbi, geçen sezon takımıyla 49 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Roma da tecrübeli stoperle ilgileniyor.
KANSERİ YENDİ
Acerbi, futbolunun yanı sıra kansere karşı verdiği savaşla tanınıyor. Sassuolo'daki ilk yılında yakalandığı testis kanserini yenen oyuncu, ikinci yılında tekrar aynı talihsizliği yaşadı ancak pes etmeyerek sağlığına kavuştu.
Savaş ÇORLU
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:40
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Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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