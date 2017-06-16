 Cueva’dan sıcak mesaj – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Cueva’dan sıcak mesaj

    Cueva’dan sıcak mesaj
    Bruma'nın yerine düşünülen Sao Paulo'lu Christian Cueva, G.Saray iddialarına yanıt verdi. 25 yaşındaki sol kanat, "G.Saray ile ilgili bir şey bilmiyorum ama kulüpler arasında bir görüşme olabilir" diyerek açık kapı bıraktı. Kariyeri boyunca 229 karşılaşmada mücadele eden Cueva, 36 gol, 31 asistlik performans sergiledi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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