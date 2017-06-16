 Belki bir gün geri dönerim – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Belki bir gün geri dönerim

    Belki bir gün geri dönerim

    Leipzig’e transfer olan , “Kalbim G.Saray’la olacak” dedi.

    Leipzig'e transfer olan Bruma, veda mesajı yayımladı. Portekizli, G.Saray'a 18 yaşında geldiğini hatırlatarak, "Kendimi hep evimde hissettim. Kalbim hep G.Saray'la olacak. Belki yollarımız yeniden kesişir. O güne kadar G.Saray'ı bir taraftar olarak destekleyeceğim" dedi. 15 milyon euro'ya satılan , 13 milyon euro'ya At. Madrid'e giden Arda'yı geçip, rekoru eline geçirdi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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