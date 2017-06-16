 Belhanda ve Gomis G.Saray'da! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Belhanda ve Gomis G.Saray'da!

    Belhanda ve Gomis G.Saray'da!

    Belhanda ile 4 yıllığına anlaşan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev’e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Belhanda bu hafta sonu İstanbul’a gelecek. Faslı 10 numarayı bitiren , Gomis'te de mutlu sona ulaştı. Fransız forvete 3 sezon için 9 milyon euro ödenecek. Swansea 2.5 milyon euro alacak.

    Bruma'yı 15 milyon euro'ya Leipzig'e satan , gelen sıcak parayla transfer bombalarını peş peşe patlatacak. Cimbom, şimdiden iki yıldızı bitirdi bile. Dinamo Kiev'in Faslı 10 numarası Younes Belhanda ile Swansea'nin Fransız forveti Batefimbi Gomis, son anda büyük bir aksilikler yaşanmazsa önümüzdeki sezon kesin olarak Galatasaray forması giyecek. Belhanda ile dört yıllığına anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bu transfer için Dinamo Kiev'e ise 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun bu hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Galatasaray, Gomis ve kulübü Swansea ile de her konuda anlaştı. 31 yaşındaki golcü, önceki gün Paris'te G.Saray'ın kulüp doktoru Yener İnce tarafından sağlık kontrolüne aldı. Sonuçları iyi çıkan Gomis'le sezon başına 3 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı. Cimbom, Gomis için Swansea'ye ise 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Gomis'in maçlarda alınan galibiyet başına 15 bin euro, beraberlik halinde ise 5 bin euro ekstra ücret alacağını duyurdu. sezonu Nice'te, ise Marsilya'da kiralık geçirmişti.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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