Belhanda ve Gomis G.Saray'da!
Belhanda ile 4 yıllığına anlaşan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev’e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Belhanda bu hafta sonu İstanbul’a gelecek. Faslı 10 numarayı bitiren Galatasaray, Gomis'te de mutlu sona ulaştı. Fransız forvete 3 sezon için 9 milyon euro ödenecek. Swansea 2.5 milyon euro alacak.
Galatasaray, Gomis ve kulübü Swansea ile de her konuda anlaştı. 31 yaşındaki golcü, önceki gün Paris'te G.Saray'ın kulüp doktoru Yener İnce tarafından sağlık kontrolüne aldı. Sonuçları iyi çıkan Gomis'le sezon başına 3 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı. Cimbom, Gomis için Swansea'ye ise 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Gomis'in maçlarda alınan galibiyet başına 15 bin euro, beraberlik halinde ise 5 bin euro ekstra ücret alacağını duyurdu. Younes Belhanda sezonu Nice'te, Batefimbi Gomis ise Marsilya'da kiralık geçirmişti.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:41
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Beşiktaş'a derbinin faturası ağır oldu
Toplam 14
Yorum
göztepeli bn tarafsızım ama unutma kocum fb bu ülkede hakem yetiştiren 1 numaralı takım boş yapmayın
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Manisaspor Mustafa Sevgi'yle anlaştı
Toplam 4
Yorum
SAMSUNSPOR İYİ BİR TOPCU DEĞİL AMA HIRSI,AZMİ OLDUKÇA FAZLA SAMSUNSPOR TARAFTARI OLARAK OLDUKÇA KIZDIK BU ADAMA AMA İŞİNİ LAYIĞIYLA YAPAR MANİSA YA H.O
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Bruma'dan Galatasaray'a veda mesajı
Toplam 15
Yorum
GS78 Aman dönme. Gitmek icin yapmadigin kalmadi. Iyi Futbolcusun ama GS gercekten sevdigine inanmiyorum. Hem 30-32 yasinda gelsen ne olur sanki
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