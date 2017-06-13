 Bruma’da 3 pürüz! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ’da 3 pürüz!

    Bruma’da 3 pürüz!

    konusunda bekleyiş sürüyor.

    'ın RB Leipzig ile 10 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşmasına rağmen imzaların atılamamasının önünde 3 engel olduğu belirtiliyor. İlki, transferden yüzde 25 pay alacak 'in 'bonusların' yüksek tutulmasına karşı çıkması ve anlaşmaya onay vermemesi. İkincisi, Galatasaray'ın Sporting'in yüzde 25'lik payını 'in ödemesini istemesi. Üçüncüsü ise Galatasaray'ın da Sporting gibi sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesi. RB Leipzig'in sarı-kırmızılı takımın istediği son iki şartı kabul etmediği öğrenildi.

    FIFA'LIK OLABİLİR
    Sporting'in alacağı yüzde 25 payın miktarı konusunda da sıkıntı var. Portekiz ekibinin 2.5 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise satıştan kar etmediği için ödeme yapmak istemediği bildirildi. İşin FIFA'ya kadar gidebileceği iddia edildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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