Bruma’da 3 pürüz!
Bruma konusunda bekleyiş sürüyor.
FIFA'LIK OLABİLİR
Sporting'in alacağı yüzde 25 payın miktarı konusunda da sıkıntı var. Portekiz ekibinin 2.5 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın ise satıştan kar etmediği için ödeme yapmak istemediği bildirildi. İşin FIFA'ya kadar gidebileceği iddia edildi.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:19
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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