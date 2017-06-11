 Yeniden Ben Arfa – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Yeniden Ben Arfa

    Yeniden Ben Arfa

    Aslan, Fransız eski göz ağrısı için tekrar bir hamle yaptı. Fransız basını, Cenk Ergün’ün PSG ile görüşüp ‘fiyat’ sorduğunu yazdı. ’ın bu kez ciddi olduğu ifade edildi.

    Wesley Sneijder'i gönderme planları yapan , için devreye girdi. Fransız basını; PSG'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve takımdan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncunun talipleri arasında Galatasaray'ın da olduğunu yazdı. Sportif direktör Cenk Ergün'ün PSG ile görüşmelere başlayarak 'fiyat' sorduğu gelen haberler arasında... Fenerbahçe ile de adı anılan Ben Arfa için PSG'nin çok yüksek bir bedel istemeyeceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekipleri Valencia ve Villarreal'in gündeminde olan Sneijder'in gitmesi halinde, doğacak '10 numara 'boşluğunu Ben Arfa ile doldurmayı planlıyor. Transfer, Wesley'den gelecek para ile gerçekleştirilecek.

    32 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST ÜRETTİ
    30 yaşındaki Ben Arfa geride kalan sezonda PSG forması ile 32 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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