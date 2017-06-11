Yeniden Ben Arfa
Aslan, Fransız eski göz ağrısı için tekrar bir hamle yaptı. Fransız basını, Cenk Ergün’ün PSG ile görüşüp ‘fiyat’ sorduğunu yazdı. Galatasaray’ın bu kez ciddi olduğu ifade edildi.
32 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST ÜRETTİ
30 yaşındaki Ben Arfa geride kalan sezonda PSG forması ile 32 maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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