 Gönlünü alacak – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Gönlünü alacak

    Gönlünü alacak

    Ayrılmak isteyen ’e yeni kontrat+zam yapılacak.

    Yönetim, takımın yerli oyuncuları Yasin Öztekin ve 'ün de gönlünü almayı planlıyor. Son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yapılacağı bildirildi. Genç oyuncunun, ücreti de iyileştirilerek 'ayrılma' isteğinin önüne geçilecek. Uzun süredir zam bekleyen Yasin Öztekin'le de sezon başladıktan sonra masaya oturulacağı belirtildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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