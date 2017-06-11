''Geleceğim otomotivde''

Nigel de Jong, ülkesinde 2. işi galericilik ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu.

İşte o sözler: "32 yaşındayım ve hâlâ bir futbolcu gibi hissediyorum. Artık geleceği daha ciddi düşünmem gereken yaştayım. Futbolda kazandığın paralarla batma ihtimalin yok ama sonra da bir hayat var. Geleceğim otomotiv endüstrisinde ancak emlak endüstrisi de olabilir."