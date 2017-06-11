Ergün dönüyor
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:40
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Bursa, Serdar’ı istiyor
Toplam 16
Yorum
gs lı geçen sene verdiğimiz bonserviz parasıyla üstüne verdiğimiz 3 oyuncunun değer parasını versinler alsınlar
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İsmail Köybaşı iddiası
Toplam 1
Yorum
TS'lu Ya arkadaş altyapıdan koy bir oyuncu oraya oynasın daha iyi. 1,5 milyon euro mu verecek mişiz bir de? Böyle saçmalık mı olur?
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Arda'yı ben gönderdim
Toplam 4
Yorum
okuyucu Arkadaşlar pazarlık konusu yaptırmam dıyor sorun bakın ne kadar maas alıyor bu Fatıh terım !
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