 Ergün dönüyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Ergün dönüyor

    Ergün dönüyor
    Futbol direktörü Cenk Ergün, transfer görüşmeleri için gittiği Avrupa turundan bugün dönecek. Ergün görüşmelerde bulunduğu Gomis, Mbiwa, Belhanda, Ben Arfa, Dionisi ve Halilovic hakkında hazırladığı raporu yönetime verecek.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:40
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