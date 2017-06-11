Eray İşcan izin istedi

Altyapıdan yetişen Eray İşcan'ın oynayacağı bir takıma gitmek için izin istediği öğrenildi. Muslera ve Cenk'in ardında 3. kaleci konumunda bulunan 25 yaşındaki file bekçisi son 5 sezonda toplam 14 maçta şans bulabildi. Eray'ın direkt ilk 11 garantisi alacağı bir ekibi tercih edeceği ifade edildi.