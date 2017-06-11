 Eray İşcan izin istedi – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    izin istedi

    Eray İşcan izin istedi
    Altyapıdan yetişen Eray İşcan'ın oynayacağı bir takıma gitmek için izin istediği öğrenildi. Muslera ve Cenk'in ardında 3. kaleci konumunda bulunan 25 yaşındaki file bekçisi son 5 sezonda toplam 14 maçta şans bulabildi. Eray'ın direkt ilk 11 garantisi alacağı bir ekibi tercih edeceği ifade edildi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
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