 ''10’un gibisi yok!'' – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ''10’un gibisi yok!''

    ''10’un gibisi yok!''

    Eski yönetici : küstürülmemeli.

    Eski yönetici , yönetimin, 'i satmasının hata olacağını söyledi. Kınay, Hollanda'nın Lüksemburg'u 5-0 yendiği maçta 131. kez milli formayı giyerek tarihe geçen Sneijder'in G.Saray'a büyük katkıları olduğunu hatırlatarak, "Yönetim, Wesley'e sahip çıkmalı, küstürmemeli. Yerine bu kalitede oyuncu alması imkansıza yakın" dedi. Kınay, Ataman ile de biran önce görüşülmesini istedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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