 Wesley’e İspanyol kancası – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Wesley’e İspanyol kancası

    Wesley’e İspanyol kancası
    İspanyol basını, Dursun Özbek 'teklif yok' dediği için Sevilla ve Valencia'nın devrede olduğunu yazdı. Bir dönem Real Madrid'de forma giyen ve eşi Yolanthe için İspanya'da bir restoran açan Wesley'in yeniden bu ülkeye dönebileceği iddia edildi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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