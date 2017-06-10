 Sinan kalıyor! – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sinan kalıyor!

    Sinan kalıyor!
    Benfica'nın "İlgilenmiyoruz" açıklamasından sonra Sinan Gümüş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun kontratı iyileştirilecek ve sözleşmesi yenilecek. Dursun Özbek de Sinan ile bir görüşme yaparak kulüpte kalması gerektiğini anlatmıştı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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