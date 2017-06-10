Pazdan bombası
Polonya’nın Przegladsport sitesi, Galatasaray’ın tecrübeli savunmacı için teklif yaptığını belirtti. Genoa ve Köln’ün de istediği Pazdan’a en yüksek maaşı Aslan önerdi.
GÖNLÜ İTALYA'DA
Polonya basınında yer alan habere göre 3 teklif arasında Pazdan kafa karışıklığı yaşıyor. Serie A'da oynamayı çok isteyen 29 yaşındaki stoper, Genoa'ya çok sıcak bakıyor. Ancak İtalyan ekibinin teklifi çok düşük. Ayrıca Genoa geçen sezon kümede kalmaktan son anda kurtulmuştu. Bu sebeple Pazdan kariyerinin bu önemli döneminde hata yapmak istemiyor. Köln'ün teklifinin de maddi açıdan oyuncuyu tatmin etmediği yazıldı. Galatasaray, Pazdan'a en iştah açıcı teklifi yapan kulüp. Sezonu erken açacağı için sarı-kırmızılılar Pazdan'a cevap için 1 haftalık süre tanıdı.
TARZI SERT
Michal Pazdan geçen sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Polonyalı stoper, Cimbom'un savunmada aradığı sertliğe çare olabilir. İkili mücadelelerde asla pes etmiyor ve sertliğiyle rakibi yıldırıyor. Pazdan'ın en büyük eksisi boyunun 1.81 olması. Zaten kısa olan ve birçok kafa golü yiyen Galatasaray'ın savunmasında bu durum sıkıntı olabilir.
NEDEN 2. STOPER?
Cimbom, Napoli'den Vlad Chiriches transferinde sona yaklaştı. Chedjou gitti, elde Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz var. Ancak teknik direktör İgor Tudor yönetimden 2 stoper birden alınmasını istedi. Çünkü Ahmet Çalık ve Semih tam olarak güven vermiyor. Tudor, Serdar Aziz'i beğense de bu oyuncu da sık sakatlanıyor. Devamlılık sorunu nedeniyle güvenilmiyor.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:19
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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