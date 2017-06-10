 Pazdan bombası – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Pazdan bombası

    Pazdan bombası

    Polonya’nın Przegladsport sitesi, ’ın tecrübeli savunmacı için teklif yaptığını belirtti. Genoa ve Köln’ün de istediği Pazdan’a en yüksek maaşı Aslan önerdi.

    'da gündem stoper transferi... Napoli'den Vlad Chiriches transferinde sona yaklaşan Cimbom'a bir savunmacı da Polonya'dan geliyor. Przegladsport'tan Tomasz Wlodarczyk'nın özel haberine göre Aslan, Michal Pazdan'a resmi teklif götürdü. Haberde Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen ve EURO 2016'daki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcuyla 3 kulüp yakından ilgileniyor: Genoa, Galatasaray ve Köln. Legia ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu kariyerinin sonuna doğru yaklaşırken daha güçlü bir lige transfer olmak istediğini Legia Varşova yönetimine iletti.

    GÖNLÜ İTALYA'DA
    Polonya basınında yer alan habere göre 3 teklif arasında Pazdan kafa karışıklığı yaşıyor. Serie A'da oynamayı çok isteyen 29 yaşındaki stoper, Genoa'ya çok sıcak bakıyor. Ancak İtalyan ekibinin teklifi çok düşük. Ayrıca Genoa geçen sezon kümede kalmaktan son anda kurtulmuştu. Bu sebeple Pazdan kariyerinin bu önemli döneminde hata yapmak istemiyor. Köln'ün teklifinin de maddi açıdan oyuncuyu tatmin etmediği yazıldı. Galatasaray, Pazdan'a en iştah açıcı teklifi yapan kulüp. Sezonu erken açacağı için sarı-kırmızılılar Pazdan'a cevap için 1 haftalık süre tanıdı.

    TARZI SERT
    geçen sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Polonyalı stoper, Cimbom'un savunmada aradığı sertliğe çare olabilir. İkili mücadelelerde asla pes etmiyor ve sertliğiyle rakibi yıldırıyor. Pazdan'ın en büyük eksisi boyunun 1.81 olması. Zaten kısa olan ve birçok kafa golü yiyen Galatasaray'ın savunmasında bu durum sıkıntı olabilir.

    NEDEN 2. STOPER?
    Cimbom, Napoli'den Vlad Chiriches transferinde sona yaklaştı. Chedjou gitti, elde Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Serdar Aziz var. Ancak teknik direktör İgor Tudor yönetimden 2 stoper birden alınmasını istedi. Çünkü Ahmet Çalık ve Semih tam olarak güven vermiyor. Tudor, Serdar Aziz'i beğense de bu oyuncu da sık sakatlanıyor. Devamlılık sorunu nedeniyle güvenilmiyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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