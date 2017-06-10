Imbula’da rakip çok

Ön liberoya düşünülen Giannelli Imbula paylaşılamıyor. İtalyan La Stampa, Stoke City'nin gözden çıkardığı Belçikalı orta saha için Galatasaray'ın yanı sıra Nice, Roma, Lille ve Torino'nun yarıştığını yazdı. Stoke'un menajeri Mark Hughes "Imbula'nın burada iyi çalışmadığını söylemek adil olur. Eğer diğer kulüplerde ilgi varsa, satışa sıcak bakabıliriz" dedi.