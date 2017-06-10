 De Jong bilmecesi – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    De Jong bilmecesi

    De Jong bilmecesi
    Teknik direktör Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Nigel de Jong için formül aranıyor. Galatasaray onu göndermek istese de tabiri caizse kapı gibi sözleşmesi en büyük engel. Adı Hollanda şampiyonu Feyenoord ile anılıyor ancak yaptıkları teklif 'dan aldığı 2.5 milyon euro'nun yanına bile yaklaşmıyor. Tudor onun yerine transfer istiyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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