 Cueva el yakıyor – Fotomaç – 10 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cueva el yakıyor

    Cueva el yakıyor
    Sao Paulo Futbol Direktörü Vinicius Pinotti, G.Saray'ın istediği belirtilen konusunda, "Bize gelen bir teklif yok. Gelirse en az 10 milyon euro olması gerekiyor. Aksi takdirde masaya oturmayız bile" dedi. Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Perulu, geçen sezon 7 gol, 3 asistle oynadı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cueva el yakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.